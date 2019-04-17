Maltepe'de mazbata Ali Kılıç'a verildi

Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 1089 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona erdi.

BİRLEŞTİRME TUTANAĞI HAZIRLANDI

Maltepe İlçe Seçim Kurulu oy sayımın tamamlanmasının ardından ilçe birleştirme tutanağını hazırladı. Bu tutanak İl Seçim Kurulu’nda diğer ilçelerle birleştirilip İl Birleştirme Tutanağı düzenlenecek. Bu tutanağın düzenlenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbata düzenlenecek. Öte yandan Maltepe'deki birleştirme tutanakları tamamlanarak İl Seçim Kuruluna gönderildi.

ALİ KILIÇ MAZBATASINI ALDI

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, mazbatasını aldı.