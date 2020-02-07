İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında; özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2.60 TL'den 3.50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı.

ÖĞRENCİYE 10 LİRA ZAM

Böylelikle elektronik bilet kullanan herkes bu zamdan payına düşeni alacak.

Aynı zam oranı uygulanmayan öğrenci akbili 40 liradan 50 liraya çıkarken, 65 yaşüstü kartlar yine ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Habertürk canlı yayınında duyulan zam tepkisi ViDEO

MARMARAY'A ZAM YOK

Marmaray'ı kullananlar zamdan etkilenmiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Marmaray'da ücretler aynı şekilde devam edecek.