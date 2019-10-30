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Meclis'teki partilerden ABD'ye kınama geldi

ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ortak bildiri yayınlandı.

AA | 30.10.2019 - 17:25..
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Dün gece skandal bir kararlara imza atan ABD, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanımlayan bir karar çıkarttıktan sonra Türkiye'ye karşı yaptırım yasaları çıkartmıştı.

MECLİS'TEN TEPKİ GELDİ

ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, kararın esefle kınandığının altı çizildi ve reddedildi

HDP'DEN YİNE SES ÇIKMADI

TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti karara sert bir tepki gösterirken, HDP'den şu ana kadar bir tepki gelmedi.

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