MediaTek, 48 MP kamera desteğine sahip yeni işlemcisini tanıttı

Çip üreticisi MediaTek, geçen yılın başlarında çok çekirdekli işlem üniteli Helio P60 12nm 8 çekirdekli işlemcisini tanıtmıştı. Şirket, bu işlemciden neredeyse bir buçuk yıl sonra yeni işlemcisi Helio P65’i açıkladı. 48 MP kamera desteği sunan MediaTek Helio P65, aynı zamanda daha geliştirilmiş yapay zeka ve oyun deneyimi sunacak.

HELIO P65 ÖZELLİKLERİ

12nm üretim mimarisine dayanan Helio P65, 2 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex A75 çekirdeğinden ve 6 adet Cortex A55 çekirdeğinden oluşuyor. Mali-G52 grafik ara birimini kullanan Helio P65, maksimum 820 MHz GPU frekans hızına çıkabiliyor.

2520 x 1080 ekran çözünürlüğüne kadar destek sağlayan MediaTek’in yeni işlemcisi, aynı zamanda 8 GB LPDDR4X RAM’i de destekliyor. İşlemcinin diğer bağlantı özellikleri arasında ise Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Beidou, Galileo, Glonass, GPS, LTE Cat-4 ve Cat-7 DL / Cat-13 UL bulunuyor.





YAPAY ZEKA KONUSUNDA DA İDDİALI OLACAK

MediaTek Helio P65, şirketin diğer işlemcilerine göre yapay zeka konusunda yüzde 100’e varan bir performans geliştirmesi vadediyor. İşlemci, aynı zamanda yapay zeka destekli sahne tanımlama, akıllı fotoğraf albümü ve bunun gibi birçok kamera geliştirmesinde yüzde 30 daha iyi performans sergiliyor.

30 fps’de 2K, 60 fps’de ise FULL HD video kaydını destekleyen Helio P65, ayrıca daha hızlı ve daha gelişmiş yüz tanıma sistemi ile akıllı telefonlardaki yerini alacak. Şu anda seri üretimde olan yeni işlemci, temmuz ayından sonra üretilen akıllı telefonlarda kullanılabilecek.

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