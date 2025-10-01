1 Ekim 2025 TV'de neler var? Reyting yarışında bugün... Hafta ortasında ekranda yer alacak olan yapımlar, kanallarına ve saatlerine göre belli oldu. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 1 Ekim 2025 TV yayın akışları...

Çarşamba günü boyunca TV ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak. Bu akşam, dizi, film ve yarışma programları seyircilere seyir zevki yaşatacak. Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte 1 Ekim 2025 kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Gözleri KaraDeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Gözleri KaraDeniz Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 14:00 Gelinim Mutfakta 16:30 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya Star TV yayın akışı 07:00 İstanbullu Gelin 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 16:15 Söz 19:00 Star Haber 20:00 Sahipsizler NOW TV yayın akışı 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Halef 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Halef Show TV 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Veliaht TRT 1 yayın akışı 09:15 Adını Sen Koy 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:30 Gönül Dağı 17:45 Lingo Türkiye 18:55 İddiaların Aksine 19:00 Ana Haber 19:45 U. Saint Gilloise-Newcastle U. 22:00 Villarreal - Juventus TV8 yayın akışı 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 13:15 MasterChef Türkiye 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye

