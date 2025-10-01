Abone ol: Google News

1 Ekim 2025 TV'de neler var? Reyting yarışında bugün...

Hafta ortasında ekranda yer alacak olan yapımlar, kanallarına ve saatlerine göre belli oldu. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 1 Ekim 2025 TV yayın akışları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 08:48
1 Ekim 2025 TV'de neler var? Reyting yarışında bugün...

Çarşamba günü boyunca TV ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak.

Bu akşam, dizi, film ve yarışma programları seyircilere seyir zevki yaşatacak.

Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte 1 Ekim 2025 kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

Star TV yayın akışı

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

Show TV

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

TRT 1 yayın akışı

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 U. Saint Gilloise-Newcastle U.

22:00 Villarreal - Juventus

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

Medya Haberleri