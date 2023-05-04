17 yıllık dostunu kaybetti.. Tuba Büyüküstün üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün köpeği Korsan'ın öldüğünü duyurdu. Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yapan başarılı oyuncu sosyal medyada gündeme geldi. İşte Tuba Büyüküstün'ün o paylaşımı..

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, köpeği Korsan'ın öldüğünü açıkladı.

Köpeği Korsan'a olan bağlılığı ile bilinen Tuba Büyüküstün köpeğinin öldüğünü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım ile duyurdu.

Tuba Büyüküstün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Korsan.. Beraber 17 sene.. Çocuk ruhuyla bana çok şey öğretti. Köpeklerden korkan pek çok kişinin korkusunu aşmasını sağladı. Sonradan çoğu köpek sahibi oldu. Hareketli, neşeli, meraklı.. Hep insan olsun isterdi yanında, hep birileri ona dokunsun. Özellikle son dönemlerde üzerinde hakkı olan herkese çok teşekkür ederim. Ona dokunan ve onun dokunduğu herkese.. Uzun zamandır, 'Tuba korkuyorum sormaya ama Korsan nasıl?' diye soran herkese haber vermek istedim. Bugün Korsan'a, Korsikama veda ettik bir elma ağacının altında.."