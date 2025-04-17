2011 yılında vefat etmişti! Sihirli Annem filminden şaşırtan hamle: Eda dönüyor

Haber Merkezi

Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasında yer alan ve koca bir nesli ekran başına kilitleyen Sihirli Annem film formatıyla dönüş yapıyor.

2003 yılında yayın hayatına başlayan ve oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın film çekimleri tüm hızıyla devam ederken hayranları şaşkına çeviren yeni bir iddia sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Dizide ‘Eda’ karakterine hayat vererek gönüllere taht kuran ve 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster’ın da filmde yer alacağı iddia edildi.

YAPAY ZEKA İLE CANLANDIRILACAK

Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi geçtiğimiz yıllarda tekrar çekilmiş ve bazı sahnelerdeFoster’a yapılan duygusal göndermeler dikkat çekmişti.

Sihirli Annem filminin çekimleri son hızıyla devam ederken dikkat çeken bir iddia oraya atıldı. Söz konusu iddiaya göre, Defne Joy Foster’ın yapay zeka teknolojisiyle yeni filmde yeniden hayat bulacak.

Sosyal medyada hızla yayılan bu söylenti, dizinin hayranlarını derinden etkiledi. Pek çok kullanıcı, bu gelişmenin gerçekleşmesi halinde gözyaşlarını tutamayacağını ifade etti.