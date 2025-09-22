22 Eylül 2025 TV'de bugün: Kanallarda yayın akışları...

Soluğu evde alanlar, genellikle TV karşısında vakit geçiriyor.
TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.
22 Eylül Pazartesi kanallarda neler var neler yok belli oldu. Diziler, filmler, yarışmalar, maçlar...
ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aşk ve Gözyaşı
22.45 Can Borcu
Kanal D
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.30 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
Star TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
NOW TV
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
22.45 Halef: Köklerin Çağrısı
TRT 1
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Teşkilat
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
Show TV
08.15 Bu Sabah
10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Veliaht
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.15 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye