22 Eylül 2025 TV'de bugün: Kanallarda yayın akışları...

Televizyon karşısına geçmeden kanallarda neler var neler yok merak edenler, arama motorlarına yöneliyor. Bu kapsamda, 22 Eylül 2025 TV yayın akışları merak ediliyor. İşte kanal kanal yayındakiler...

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 10:02
Soluğu evde alanlar, genellikle TV karşısında vakit geçiriyor.

TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.

22 Eylül Pazartesi kanallarda neler var neler yok belli oldu. Diziler, filmler, yarışmalar, maçlar...

ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Gözleri Karadeniz

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aşk ve Gözyaşı

22.45 Can Borcu

Kanal D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.30 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

Star TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

NOW TV

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

22.45 Halef: Köklerin Çağrısı

TRT 1

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Teşkilat

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

Show TV

08.15 Bu Sabah

10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht

TV8

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.15 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

