22 Eylül 2025 TV'de bugün: Kanallarda yayın akışları... Televizyon karşısına geçmeden kanallarda neler var neler yok merak edenler, arama motorlarına yöneliyor. Bu kapsamda, 22 Eylül 2025 TV yayın akışları merak ediliyor. İşte kanal kanal yayındakiler...

Soluğu evde alanlar, genellikle TV karşısında vakit geçiriyor. TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor. 22 Eylül Pazartesi kanallarda neler var neler yok belli oldu. Diziler, filmler, yarışmalar, maçlar... ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde... ATV yayın akışı 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Gözleri Karadeniz 16.00 Esra Erol’da 19.00 atv Ana Haber 20.00 Aşk ve Gözyaşı 22.45 Can Borcu Kanal D 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09.00 Neler Oluyor Hayatta? 11.00 Yaprak Dökümü 14.00 Gelinim Mutfakta 16.30 Arka Sokaklar 18.30 Kanal D Ana Haber 20.00 Uzak Şehir Star TV 07.00 İstanbullu Gelin 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen 16.15 Söz 19.00 Star Haber 20.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema NOW TV 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12.30 Yasak Elma 13.30 En Hamarat Benim 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı 19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 20.00 Kıskanmak 22.45 Halef: Köklerin Çağrısı TRT 1 09.25 Adını Sen Koy 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse 13.15 Seksenler 14.40 Teşkilat 17.45 Lingo Türkiye 19.00 Ana Haber 20.00 Cennetin Çocukları Show TV 08.15 Bu Sabah 10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12.30 Gelin Evi 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18.45 Show Ana Haber 20.00 Veliaht TV8 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık 08.30 Oynat Bakalım 09.00 Gel Konuşalım 11.15 MasterChef Türkiye 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20.00 MasterChef Türkiye Medya Haberleri Televizyon programında dikkat çeken anlar: Yaş farkına Acun örneği

