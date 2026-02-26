26 Şubat 2026 TV yayın akışı! Kanallarda bugün...

TV izleyicileri öncelikle arama motoru üzerinden günlük yayın akışlarına göz atıyor, ardından kumandayı eline alıyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte, 26 Şubat 2026 kanal kanal yayınlanacak yapımlar...
Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük yayın akışlarını inceliyor.
Her kanalda birbirinden farklı yapım yer alırken "bugün TV'de neler var" sorusu da gündeme geliyor.
Perşembe günleri, reytinglerde rekabet sürüyor.
Peki; 26 Şubat 2026 TV'de neler var, saat kaçta?
İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı...
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
17.50 Bir Ramazan Akşamı
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 İnci Taneleri
Star TV yayın akışı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
NOW TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13.20 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
TRT 1 yayın akışı
08.45 Adını Sen Koy
10.00 Kur’an’ın Mesajı
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.15 Vefa Sultan
15.30 Kur’an’ın Mesajı
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.00 Ana Haber
20.00 Maç Önü
20.45 Samsunspor-Shkendija
23.00 Nott’m Forest-Fenerbahçe
Show TV yayın akışı
08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Veliaht
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026