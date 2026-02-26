Now TV dizinin fişini çekti: 22. bölümde final yapacak

Pazar akşamları Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sahtekarlar dizisi için final kararı çıktı.

Başrollerini Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in paylaştığı yapım, beklentilerin altında kalan reyting sonuçları nedeniyle yayın hayatını noktalıyor.

İddialı kadrosu ve güçlü hikâyesiyle sezona başlayan dizi, son haftalarda izlenme oranlarındaki düşüşü durduramayınca kanal yönetimi projeyi sonlandırma kararı aldı.

22. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Sahtekarlar dizisi final yapmaya hazırlanıyor.

Yapımın 22. bölümüyle ekranlara veda edecek ve son bölüm bu hafta cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.