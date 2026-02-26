Doktor Başka Hayatta başlıyor: İşte konusu ve yayın günü...

İtalyan yapımı DOC - Nelle tue mani dizisinden uyarlanan ve NOW TV'de yayınlanacak olan "Doktor Başka Hayatta" için geri sayım başladı.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı dizi, hafıza kaybı yaşayan bir doktorun yeniden hayata tutunma mücadelesini merkezine alıyor.

Doktor temasıyla ilgi çeken "Doktor Başka Hayatta" dizisi için yayın tarihi de netleşti.

Konusu ve oyuncu kadrosu merak edilen dizinin günü belli oldu.

İşte, "Doktor Başka Hayatta" hakkında bilgiler...

DOKTOR BAŞKA HAYATTA KONUSU

“Doktor: Başka Hayatta”, geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamayan Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin başarılı şefi Prof. Dr. İnan Kural’ın hayatına odaklanıyor.

Hafızasını kaybederek adeta yeni bir hayata uyanan İnan, kendisini tanımadığı ilişkilerin, yabancısı olduğu bağların ve cevaplanması gereken soruların ortasında buluyor.

Geçmişi bir sis perdesinin ardında kalan karakter için artık en önemli mesele kim olduğunu hatırlamak değil, kim olacağına karar vermek olacak.

OYUNCU KADROSU

İbrahim Çelikkol

Sıla Türkoğlu

Şebnem Hassanisoughi

Bertan Aslani

Güven Murat Akpınar

Ferit Aktuğ

Eylül Tumbar

Yasemin Yazıcı

Berk Özgür

Esra Akkaya

Merve Bulut

YAYIN GÜNÜ

“Doktor: Başka Hayatta” ilk bölümüyle 8 Mart Pazar akşamı NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.