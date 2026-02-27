Masumiyet Müzesi Füsun'un kelebek küpeleri tükendi! Fiyatı dudak uçuklattı...

Netflix’te yayınlanan ve Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanan dizi, trendlerdeki yerini koruyor.

Hikayenin yanı sıra karakterlerin kullandığı objeler de izleyicinin ilgisini çekiyor.

Öyle ki, Masumiyet Müzesi'nin kendisi de bunun kanıtı...

Başrollerini Eylül Lize Kandemir ve Selahattin Paşalı’nın üstlendiği yapımın ardından hem romana hem de İstanbul’daki Masumiyet Müzesi’ne ilgi arttı.

FÜSUN'UN KÜPELERİ TÜKENDİ

Özellikle Füsun’un taktığı küpeler sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

Dizide kullanılan küpelerin müze mağazasında satışa çıkarıldığı ve kısa sürede tükendiği öğrenildi.

4 bin TL’lik fiyat etiketi ise sosyal medya gündem oldu.