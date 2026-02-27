Kim Milyoner Olmak İster’de şoke eden an: Jokerini kullanmayan yarışmacı yıkıldı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde, Boğaziçi Üniversitesi İşletme öğrencisi Eray Özdemir izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Ankara doğumlu ve İstanbul’da yaşayan Özdemir, eğitim hayatına yatırım yapmak amacıyla yarışmaya katıldığını belirtmişti.

Genç yarışmacı, program boyunca farklı sorularda başarılı bir performans sergilese de, dikkat çeken bir soruda takıldı.

Hicri takvimin 11. ayının hangi ay olduğu sorulan soruda yanlış cevap vererek elendi.

JOKER HAKKINI KULLANMADI

Telefon jokerini saklamayı düşünen Özdemir, risk alarak hicri takvim sorusunda “Ramazan” yanıtını verdi.

Oyuncu Oktay Kaynarca, Ramazan ayının hicri takvimde dokuzuncu ay olduğunu hatırlatırken, doğru cevabın Zilkade olduğu açıklandı.

Bu sonuçla genç yarışmacı barajı geçemedi ve yarışmaya veda etti. Özdemir, deneyimden ders çıkardığını belirterek, “Bundan sonra hayatta unutmam” dedi.