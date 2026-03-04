4 Mart 2026 TV yayın akışları: Bugünkü yapımlar

Televizyon ekranlarında her gün her saat farklı yapımlar yer alırken izleyiciler tarafından da takip ediliyor.

Kanal kanal göz atılan yayın akışları, günlük olarak değişiklik gösteriyor.

Vatandaşlar ise "bugün TV'de neler var", "bugünkü yayın akışı" gibi başlıkları araştırıyor.

Çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya, Sahipsizler, Survivor veya günlük maçlar gibi yapımlar rekabeti iyice kızıştırıyor.

Peki; bugün TV'de neler var? ATV, Show TV, Kanal D, TRT 1, NOW TV, TV8 Star TV; İşte, 4 Mart 2026 kanal kanal yayın akışları...

ATV yayın akışı

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kupa Günlüğü

20.30 Gaziantep F.K – Fenerbahçe

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

Star TV yayın akışı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sahipsizler

NOW TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.20 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

23.45 Halef: Köklerin Çağrısı

TRT 1 yayın akışı

10.00 Kur’an’ın Mesajı

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

13.45 Vefa Sultan

15.30 Kur’an’ın Mesajı

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.00 Ana Haber

20.00 Çağrı

23.50 Vefa Sultan

Show TV yayın akışı

08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Eyyvah Eyvah 2

22.30 Sakar Şakir

TV8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026