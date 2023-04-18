60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Selena'nın yıldızıyla 3 yıl evli kalmış 110 kilodan 50 kiloya düşen ve zayıflamasıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Ceren Bozoğlu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ceren Bozoğlu'nun eski eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Meğer bir dönem ekranlara damga vuran Selena dizisinde rol almış.

Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Doktorlar dizisinde Fikret karakteriyle büyük çıkış yakalayan Yeşim Ceren Bozoğlu, son haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü oyuncu 60 kilo vererek iğne ipliğe dönüştü. Geçirdiği ameliyat ve yaptığı diyet sayesinde fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali uzun süre konuşulmuştu. O Hayat Benim, Geniş Aile, Yedi Tepe İstanbul, Doktorlar gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Şimdilerde 48 yaşında olan Yeşim Ceren Bozoğlu, bir dönem ünlü oyuncuyla evli kalmış. Selena dizisinin yıldızıyla 2007 yılında nikah masasına oturan Yeşim Ceren Bozoğlu, 2010 yılında boşanmış. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski eşini ilk kez duyan kulaklarına inanamıyor. Bakın hangi oyuncuymuş... Eski eşi de oyuncu çıktı Verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, meğer ünlü oyuncuyla 3 yıl evli kalmış. Selena dizisinde Hades karakterine hayat veren Sinan Çalışkanoğlu ile 2007 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu 3 yıl sonra boşandı. Selena dizisindeki Hades karakteriyle hafızalara kazınan 45 yaşındaki ünlü oyuncu Serkan Çalışkanoğlu, şimdilerde Öiğdem Şen ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ünlü oyuncunun ilk evliliği ise Yeşim Ceren Bozoğlu ile 2007-2010 yılları arasında gerçekleşti.