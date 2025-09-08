8 Eylül 2025 yayın akışları! Bugün TV'dekiler...

Ekranlarda yeni sezon için geri sayım başladı.

Hem devam edecek olan yapımlar, hem de yenileri izleyicilerle buluşacak.

TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.

8 Eylül Pazartesi kanallarda neler var neler yok belli oldu.

ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Gözleri Karadeniz

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aile Saadeti

Kanal D

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

23.30 Eşref Rüya

Star TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

NOW TV

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagül

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik 4

22.30 Şevkat Yerimdar

TRT 1

09.10 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

15.55 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 On Üç Yaşam

Show TV

08.15 Bu Sabah

10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

22.00 Ekşi Elmalar

TV8

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.15 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye