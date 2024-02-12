90’ların VJ Bülent’ini bir de şimdi görün! Yıllara meydan okuyor…

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90'ların unutulmaz isimlerinden biri olan VJ Bülent, Kral TV ekranlarında tam 14 yıl boyunca sevilen programlara imza attı.
Farklı tarzı ve enerjik kişiliğiyle adından sıkça söz ettiren bu renkli isim, Türkiye'nin gözde sunucularından biriydi.
Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra hayatındaki rotayı tamamen değiştiren Bülent Çarıkçı, televizyon dünyasına adım atarak milyonların sevgisini kazandı.
Şimdilerde 51 yaşında olan Bülent Çarıkçı, yıllar sonra ortaya çıktı.
Yıllara meydan okuyor
İstanbul’u terk edip, memleketi Edirne’ye taşınmıştı.
Uzun bir süredir magazin dünyasından ve televizyon ekranlarından uzak bir hayat süren VJ Bülent, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
İşte VJ Bülent'in son hali...