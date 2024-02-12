Haberler



Medya



90’ların VJ Bülent’ini bir de şimdi görün! Yıllara meydan okuyor…

90’ların VJ Bülent’ini bir de şimdi görün! Yıllara meydan okuyor… Ekrana kattığı enerji ve neşesiyle bir döneme damga vuran, televizyon dünyasının sevilen ismi 'VJ Bülent', adını hafızalara kazımıştı. VJ Bülent’in son hali görenleri şaşırttı.