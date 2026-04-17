Kızılcık Şerbeti yeni bölümü iptal mi edildi: Show TV yayın akışı belli oldu

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki olayların ardından televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitti.

Gözler cuma akşamlarının reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'ne çevrildi.

Hafta içi birçok iddialı yapımın yeni bölümlerinin iptal edilmesiyle birlikte, dizinin sıkı takipçileri "Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Show TV'nin 17 Nisan Cuma günü için belirlediği yayın planı, dizinin akıbetini de netleştirdi.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM VAR MI?

Show TV'nin güncel yayın akışıyla birlikte, milyonların merakla beklediği "Yeni bölüm yayınlanacak mı?" sorusu yanıtını buldu.

Kızılcık Şerbeti bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

17 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)

08:00 – Cansu Canan İle Yeni Sayfa (Canlı)

10:00 – Bahar (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

00:15 – Gece Hattı (Canlı)

01:15 – Delikanlı (Tekrar)

03:30 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)