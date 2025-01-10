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Haber Merkezi

ABD’nin ünlü yayın kuruluşlarından ABC’nin muhabirlerinden biri olan David Muir, Los Angelas'taki yangınlarla ilgili son durumu aktarmak için bölgeye gitti.

Pasifik Palisades’ten canlı yayın yapan Muir'in itfaiyeci ceketine benzer kıyafetinin arkasında yer alan çamaşır mandalları dikkat çekti.

YANGIN HABERİ SUNUYORDU: ŞIK GÖRÜNMENİN DERDİNE DÜŞÜNCE ALAY KONUSU OLDU

Muir, bol kıyafeti daha şık görünmek için arkasından mandallara daraltmıştı.

New York Post'un aktardığına göre çevresindeki gelişmeleri aktarmak için arkasına dönünce Muir'in hilesi anlaşıldı.

ABC markalı itfaiye yeleğinin arkasındaki çamaşır mandallarını izleyiciler gördü.

"MANDALLARLA FİT GÖRÜNÜM YAKALADIN AMA ŞEHRİMİZ YANIYOR"

ABC izleyicileri, insanların yangınla boğuştuğu ve acı çektiği bir dönemde bu şık görünme telaşını, "zavallı bir narsisizm" olarak nitelendirdi.

Öte yandan ABD'li televizyon yapımcısı Jack Osbourne, sosyal medyadan "Kardeşim güzel ceket... Mandallarla fit bir görünüm yakaladığın için mutluyum ama bizim şehrimiz yanıyor!" eleştirisinde bulundu.