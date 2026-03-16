A.B.İ. dizisine sürpriz isim: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı geliyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nu buluşturan ATV’nin iddialı dizisi A.B.İ., her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Sürükleyici hikayesi ve sahneleriyle dikkat çeken diziden sevindiren haber geldi.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği dizinin kadrosuna yeni bir oyuncunun katılacağı öğrenildi.

Bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan ünlü oyuncunun, A.B.İ. dizisine konuk oyuncu olarak dahil olacağı belirtildi

DOKTOR KORKUT GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, A.B.İ. dizisine yeni bir konuk oyuncu geliyor.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu yapımda “Doktor Korkut” karakteri izleyici karşısına çıkacak. Söz konusu karaktere ise Devlet Tiyatrosu oyuncularından Murat Özben hayat verecek.