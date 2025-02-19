Ahmet Çakar'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! 'Hani yabancı hakem gelmeyecekti?'

Hüseyin Topuz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bugün yaptığı açıklamada Galatasaray - Fenerbahçe maçının yabancı hakem tarafından yönetileceğini duyurdu.

Uzun süredir merak edilen konuya açıklık getiren İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada "Dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak." ifadelerine yer verdi.

Yaşanan bu gelişme sonrası ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ahmet Çakar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslenerek sitem etti.

Ahmet Çakar paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"İbrahim Hacıosmanoğlu sevgili kardeşim hayatın boyunca delikanlı gibi yaşadın kıvırmadın hata yaptın ama geri adım atmadın. Ama bugün maalesef yanlış yaptın. Hani 500 yıldır hani 600 yıldır Türk çocukları dünyayı yönetiyordu? Hani yabancı hakem gelmeyecekti? Yapma sana destek verdim önce beni kırdın."

Ahmet Çakar paylaşımına şu sözlerle devam etti;

"Sevgili kardeşim İbrahim sen federasyon başkanısın sana sağ gösterip sol vurmak yakışmaz. Hayatın delikanlılıkla geçti. Sloven hakem gösterip aslında Romen hakem Kovacs'ı planlıyorsunuz her şeyden haberim var maalesef..."