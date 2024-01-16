Akasya Durağı'nın Dilek'i incecik beliyle Instagram'ı yıktı geçti! "Kusursuz" Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez, değişimiyle göz kamaştırıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, son pozlarıyla adeta nefes kesti.

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Akasya Durağı, 2008-2012 yılları arasında ekrana gelerek milyonları kahkahaya boğmuş ve izleyicileriyle özel bir bağ kurmuştu.

Zeki Alasya, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Onur Şan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı bu eğlenceli yapımda, Osman Ağa'nın kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez de unutulmaz performansıyla iz bırakmıştı.

Pelin Sönmez, Dilek karakteriyle dizideki çıkışını yapmış ve izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. Şimdilerde evli olan Pelin Sönmez, yıllar içinde birçok projede yer almanın yanı sıra güzellik ve özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Son pozuyla nefes kesti

Pelin Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Ünlü oyuncunun iddialı pozlarına takipçileri akın etti. 35 yaşındaki Pelin Sönmez'in fit hali dikkat çekiyor.

27 Nisan 1988 tarihinde dünyaya gelen Pelin Sönmez, Kocaeli Üniversitesi Derbent Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Bölümü'nden başarıyla mezun oldu.

Genç yaşta müzikle tanışan Pelin Sönmez, kariyerine bu alanda adım atmış, ancak ilerleyen yıllarda oyunculuğa olan ilgisiyle yeni bir sayfa açmıştır.