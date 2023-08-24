Amazon'dan yerli polisiye! Düğüm dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bergüzar Korel, Amazon Prime'ın ilk yerli yapımı Düğüm dizisi için kamera karşısına geçti. Peki Düğüm dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Düğüm dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Geçtiğimiz senelerde Türkiye pazarına giren Amazon Prime Video’da yayınlanacak olan ilk Türk dizisi için nefesler tutuldu.

Başrolünde Bergüzar Korel’in yer aldığı polisiye dizisi Düğüm, sete çıktı.

Kadrosu ve konusuyla merak edilen Düğüm'ün yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturuyor, senaryosu Hilal Yıldız, Nazlı Sunlu Kaçan ve Yekta Torun imzası taşıyor.

Düğüm dizisi 10’ar bölümden toplamda 3 sezon ve 30 bölüm olarak ekranlarda olması planlanıyor. Dizi, Leyla isimli bir öğrencinin ani ölüşünün ardından yaşanacak olayları konu alacak.

2024 yılında yayında olması beklenen dizinin detaylarını sizler için araştırdık.

İşte Düğüm dizi konusu ve oyuncu kadrosu...

Düğüm dizi konusu

Dürüstlüğüyle herkesin gözdesi olmuş Neslihan Turhan, kayıp ve cinayet dosyalarının ele alındığı "Tek Gerçek" programını sunan, kariyerinin zirvesinde ünlü bir habercidir.

Tek çocuğu Can’ın, arkadaşı Leyla'yı öldürmekle suçlanmasıyla Neslihan'ın dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu dünyası altüst olur.

Oğlunu korumakla; gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak arasında kalan Neslihan, hayatının en önemli kararıyla karşı karşıyadır; oğlunu hapse atma pahasına Leyla'nın katilinin peşine düşecek midir?

Düğüm oyuncu kadrosu

Başrol Bergüzar - Neslihan

Caner Cindoruk - Nejat

Serkan Altunorak - Vural

Itır Esen - Ceren

Kaan Miraç Sezen - Can

Erkan Bektaş - İrfan

Korel'e başarılı oyuncular Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak eşlik edecek.