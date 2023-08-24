Amazon'dan yerli polisiye! Düğüm dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Geçtiğimiz senelerde Türkiye pazarına giren Amazon Prime Video’da yayınlanacak olan ilk Türk dizisi için nefesler tutuldu.
Başrolünde Bergüzar Korel’in yer aldığı polisiye dizisi Düğüm, sete çıktı.
Kadrosu ve konusuyla merak edilen Düğüm'ün yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturuyor, senaryosu Hilal Yıldız, Nazlı Sunlu Kaçan ve Yekta Torun imzası taşıyor.
Düğüm dizisi 10’ar bölümden toplamda 3 sezon ve 30 bölüm olarak ekranlarda olması planlanıyor. Dizi, Leyla isimli bir öğrencinin ani ölüşünün ardından yaşanacak olayları konu alacak.
2024 yılında yayında olması beklenen dizinin detaylarını sizler için araştırdık.
İşte Düğüm dizi konusu ve oyuncu kadrosu...
Düğüm dizi konusu
Dürüstlüğüyle herkesin gözdesi olmuş Neslihan Turhan, kayıp ve cinayet dosyalarının ele alındığı "Tek Gerçek" programını sunan, kariyerinin zirvesinde ünlü bir habercidir.
Tek çocuğu Can’ın, arkadaşı Leyla'yı öldürmekle suçlanmasıyla Neslihan'ın dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu dünyası altüst olur.
Oğlunu korumakla; gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak arasında kalan Neslihan, hayatının en önemli kararıyla karşı karşıyadır; oğlunu hapse atma pahasına Leyla'nın katilinin peşine düşecek midir?
Düğüm oyuncu kadrosu
Başrol Bergüzar - Neslihan
Caner Cindoruk - Nejat
Serkan Altunorak - Vural
Itır Esen - Ceren
Kaan Miraç Sezen - Can
Erkan Bektaş - İrfan
Korel'e başarılı oyuncular Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak eşlik edecek.