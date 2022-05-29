Arka Sokaklar'ın Bahar'ı mayokini giydi, sahilde süzüldü! Vücudunu saran dövmeleri...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Bahar rolüyle akıllara kazınan Merve Oflaz, yazı getirdi. Denizden paylaşım yapan Oflaz'ın kareleri, takipçilerinin aklını başından aldı.

15 sezondur ekran hayatına ara vermeyen Kanal D'nin kült dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Dizi kadrosunda yaşanan büyük değişikliklere rağmen, bazı oyuncular hafızalara kazınmayı başarıyor.

Bahar Komiser rolüyle Arka Sokaklar kadrosunda yer alan Merve Oflaz, diziden ayrılmasına rağmen izleyicilerin merceği altında.

Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde boy gösterdi.

Fiziğiyle dikkat çekti

En büyük çıkışını Arka Sokaklar ile yapan Merve Oflaz, oyunculuğunun yanı sıra fiziği ve güzelliği ile de dillere destan oldu.

Instagram hesabında cesur ve iddialı paylaşımlar yapmayı tercih eden Oflaz, son olarak mayokinisiyle poz verdi.

Sahilde yürüdüğü anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, adeta yürek hoplattı.

Vücudunu açıkta bırakan tarz bikinisiyle kumlarda süzülen Merve Oflaz'ın dövmeleri de dikkat çekti.