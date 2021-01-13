Arsen Lüpen kimdir? Netflix Lupin dizisi konusu nedir? Lupin dizisi oyuncuları kimlerdir?

Fransız edebiyatının meşhur hırsızı Arsen Lupin’in modern versiyonu “Lupin” dizisi Netflix'te yayınlandı. Arsen Lüpen kimdir, nerelidir, Lupin dizi konusu nedir gibi sorular araştırılmaya başladı.

Arsen Lüpen karakteri, meşhur romanda iyi rol yapan, kadınları kendisine kolaylıkla aşık eden, çapkın ve amansız bir hırsız olarak bilinir.

Maurice LeBlanc’ın ünlü Fransız anarşist hırsız Marius Jacob’dan esinlenerek yarattığı ve ilki 1905’te yayımlanan 17 romanlık serisinin meşhur kahramanı Arsen Lupin, modern uyarlamasıyla Netflix’te yayınlandı.

Kısa sürede büyük ilgi gören diziyle alakalı vatandaşlar tarafından yoğun bir araştırma yapılıyor.

Arsen Lüpen kimdir, nereli, Lupin dizisinde kimler oynuyor, konusu nedir gibi sorular gündeme taşındı.

İşte Netflix Lupin dizisi hakkında merak edilenler..

ARSEN LÜPEN KİMDİR?

Arsen Lüpen veya Fransızca adıyla Arsene Lupin aslında bir yazar ya da ünlü isim değildir.

Arsen Lüpen, Fransız roman karakteridir. Yazarı Maurice Leblanc, bu karakteri oluştururken ünlü Fransız anarşist ve akıllı bir hırsız olan Marius Jacob'dan esinlenmiştir.

Türkiye'de Güncel Yayıncılık tarafından basılan Arsen Lüpen serisi 7 kitaptan oluşmaktadır. Onun için, hırsızların piri denilebilir ve kendisini Kibar Hırsız olarak tanıtır. Her zaman esprili ve kibardır. Kandan nefret eder, olabildiğince silah kullanmaz, Jiu Jitsu bilir, iyi rol yapar, iyi nişancıdır. Her zaman istediğini elde eder.

Arsen Lüpen, 2004 yılında yönetmen Jean-Paul Salome tarafından beyaz perdeye tekrar aktarılmıştır. Film serinin tüm kitaplarından kesitler içerir.

NETFLİX LUPİN DİZİ KONUSU NEDİR?

Paris’te gerçekleşen bir soygunu anlatan dizi, haksız yere işlemediği bir suçtan dolayısıyla ölen bir adamın oğlunu anlatıyor.

Lupin konusu Dizide Assane Diop, Senegal asıllı bir Fransız’dır. Çocukluğunda Lupin kitabını çok seven ve bu kitapla büyüyen Diop, geleceğini de kitaba göre şekillendirir.

Diop, yıllar önce babasının kendisini asmasının nedenini araştırmaya başlar ve babasına hırsızlık damgası vuran Bay Pelligrini’ye karşı babasının adını temize çıkarmak için mücadele verir.

LUPİN DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

İşte Lupin dizisi oyuncu kadrosunda bulunan bazı isimler: