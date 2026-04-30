Yeraltı'nda erken ayrılık: Diziye veda etti

NOW TV'de yayınlanan ve kısa sürede başarıyı yakalayan Yeraltı dizisi, ilgiyle takip ediliyor.

Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş, Sümeyye Aydoğan gibi isimler yer alıyor.

Medyapım imzalı Yeraltı'nın 13. bölümünde bir veda yaşandı.

Kartal’ın (Cemal Hünal) kurduğu düzenek devreye girerek çiftlikte büyük bir patlamaya yol açtı.

KAAN'A VEDA

Kartal’ın Kaan üzerinden kurduğu yeni oyun, süregelen büyük savaşın seyrini tamamen değiştirecek bir kırılma noktası yarattı.

Dizide Kaan karakterine hayat veren Orhan Becerir, senaryo gereği hayatını kaybederek projeye veda etti.

Ayrılığın ardından dizinin resmi sosyal medya hesabından da oyuncuya teşekkür eden bir paylaşım yapıldı.