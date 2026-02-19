Ulaş Tuna Astepe ve Adil Koçari'nin şaşırtan benzerliği! Kader ortağı çıktılar...

Sen Anlat Karadeniz ile Karadeniz dizisi yolculuğu başlayan Ulaş Tuna Astepe, şimdilerde Taşacak Bu Deniz ile gündemde.

"Adil Koçari" karakteri ile beğeni toplayan Astepe, katıldığı bir söyleşide özel açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu ve karakteri arasındaki ortak nokta ise duyanları şaşırttı.

KİMSESİZ BÜYÜDÜ

Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, dizideki karakteri olan Adil ile benzer yanlarının olduğunu söyledi.

Astepe, Adil'in de kendisi gibi annesiz ve babasız büyüdüğünü açıkladı.

Taşacak Bu Deniz dizisinin Adil'i Ulaş Tuna Astepe, söyleşide şu ifadelere yer verdi:

"Adil'i kendimden çok uzakta görmedim. Asan kesen, sert, zor bir adam. Merhametli de bir yandan. Gördüğünüz gibi böyle yağız Trabzon delikanlısı bir adam.



Aslında onunla ortak noktamız; anasız babasız büyümesi. O da böyle kayıplar yaşamış, kırgınlıkları var. İnsan neden öfkelenir, ya suçluluk duygusuyla ya kırılganlıkla içindeki o çocukluk, naiflik, canı yandığında onunla baş edemediği için öfkeyle dile getiriyor.