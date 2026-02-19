Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz transfer: Yudum geliyor

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna genç bir oyuncu daha dahil oluyor.
Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti, kadrosuna bir oyuncu daha ekledi.
Yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli’nin oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı yapım, güçlü hikayesini yeni karakterlerle derinleştirmeye hazırlanıyor.
Gold Film imzası taşıyan dizinin oyuncu kadrosuna bu kez genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Afra Karagöz katıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Karagöz, dizide “Yudum” karakterine hayat verecek.
YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK
Genç oyuncu Afra Karagöz, fenomen dizinin 127. bölümünde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Karagöz, dizide Asil karakterinin dijital platformunda stajyer olarak işe başlayan genç bir kıza hayat verecek.
127. bölümle birlikte dizide dengelerin nasıl değişeceği ise şimdiden merak konusu.