TV'de Ramazan: 19 Şubat 2026 yayın akışları! TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Televizyon ekranlarında Ramazan ayı boyunca birçok program yer alıyor. TV izleyicileri, "bugünkü yayın akışları" hakkında arama motorlarına yöneliyor. İşte, 19 Şubat 2026 yayın akışları...
Ramazan ayının manevi atmosferi ekranlara da yansırken, televizyon kanallarında hem Ramazan’a özel programlar hem de sezon boyunca ilgiyle takip edilen diziler izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
İftar ve sahur saatlerine göre şekillenen yayın akışlarında; sohbet programlarından yarışmalara, gündüz kuşağından prime time dizilerine kadar pek çok farklı yapım yer alıyor.
Bu nedenle “Bugün televizyonda ne var, hangi kanalda hangi program yayınlanacak?” sorusu da izleyicilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.
19 Şubat 2026 Perşembe gününe ait TV yayın akışları netleşti.
İşte kanallara göre bugünkü program listeleri...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 Gelinim Mutfakta
18:00 Bir Ramazan Akşamı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
Star TV yayın akışı
09:30 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:30 Nur Viral İle Sen İstersen
17:15 En Güzel Bölüm
17:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
NOW TV yayın akışı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
17:45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
TRT 1 yayın akışı
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.15 Vefa Sultan
15.30 Kur'an'ın Mesajı
16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19.05 Ana Haber
19.45 İddiaların Aksine
19.50 Maç Önü
20.45 Fenerbahçe - Nott'm Forest | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması
23.00 Shkendija - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması
Show TV yayın akışı
08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Bekir Köse İle Ramazan Geceleri
02:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım / Canlı
12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz