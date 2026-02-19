TV'de Ramazan: 19 Şubat 2026 yayın akışları! TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Ramazan ayının manevi atmosferi ekranlara da yansırken, televizyon kanallarında hem Ramazan’a özel programlar hem de sezon boyunca ilgiyle takip edilen diziler izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

İftar ve sahur saatlerine göre şekillenen yayın akışlarında; sohbet programlarından yarışmalara, gündüz kuşağından prime time dizilerine kadar pek çok farklı yapım yer alıyor.

Bu nedenle “Bugün televizyonda ne var, hangi kanalda hangi program yayınlanacak?” sorusu da izleyicilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.

19 Şubat 2026 Perşembe gününe ait TV yayın akışları netleşti.

İşte kanallara göre bugünkü program listeleri...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 Gelinim Mutfakta

18:00 Bir Ramazan Akşamı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

Star TV yayın akışı

09:30 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:30 Nur Viral İle Sen İstersen

17:15 En Güzel Bölüm

17:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin

00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

NOW TV yayın akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

17:45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

TRT 1 yayın akışı

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.15 Vefa Sultan

15.30 Kur'an'ın Mesajı

16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19.05 Ana Haber

19.45 İddiaların Aksine

19.50 Maç Önü

20.45 Fenerbahçe - Nott'm Forest | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

23.00 Shkendija - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

Show TV yayın akışı

08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

00:15 Bekir Köse İle Ramazan Geceleri

02:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru İle 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım / Canlı

12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz