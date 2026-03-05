Baba Vanga'nın 2026 kehaneti gündemde: 3. Dünya Savaşı çıkacak mı

20. yüzyılın en çok konuşulan kahinlerinden biri olarak gösterilen Baba Vanga'nın yıllar önce dile getirdiği iddia edilen kehanetler, zaman zaman yeniden öne çıkıyor.

Özellikle 2026 yılı için dile getirilen "Doğu ile Batı’nın hesaplaşması" şeklindeki savaş öngörüsü, son dönemde dikkat çekti.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim ve İsrail’in bölgedeki askeri hamleleri, uluslararası kamuoyunda "küresel bir çatışma ihtimali" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

3.DÜNYA SAVAŞI GÜNDEMDE

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada ve bazı uluslararası yayınlarda Baba Vanga’nın 2026 yılına dair söz konusu kehaneti sıkça paylaşılmaya başladı.

Bu durum, "3. Dünya Savaşı çıkacak mı?"sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın izlediği politikaların sürmesi durumunda 3. Dünya Savaşı'nın şüphesiz başlayacağı uyarısında bulundu.