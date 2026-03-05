TRT’den Taşacak Bu Deniz kararı: Bu akşam (perşembe) var mı, işte yayın akışı

TRT ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz izleyicilerine beklenen haber geldi. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü ekranlara gelmeyen dizi, bu akşam yeniden seyirciyle buluşuyor
TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz hafta basketbol karşılaşması yayını nedeniyle planlanan bölümünü yayınlayamamıştı.
27 Şubat Cuma günü yaşanan bu değişiklik, dizinin sıkı takipçileri arasında büyük yankı uyandırmış ve sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmıştı.
İzleyiciler, yayınlanmayan 20 ve 21. bölümlerin art arda Perşembe ve Cuma günleri ekrana gelmesini talep ederken, gözler TRT’nin yayın akışına çevrilmişti.
Sevilen dizi bu akşam izleyiciyle buluşacak.
BU AKŞAM TEKRAR BÖLÜMÜ YAYINLANACAK
TRT1, 5 Mart Perşembe akşamı için yayın akışını güncelledi. Buna göre, Taşacak Bu Deniz bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Kanalın bu akşam ki yayın akışı ise şu şekilde:
13:55 - Vefa Sultan
15:30 - Kur'an'ın Mesajı
16:00 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 - Ramazan Sevinci
19:20 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Taşacak Bu Deniz-Tekrar
23:20 - Vefa Sultan
00:35 - Gönül Dağı
02:35 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:35 - Sahur Bereketi
06:05 - Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif