TRT’den Taşacak Bu Deniz kararı: Bu akşam (perşembe) var mı, işte yayın akışı

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz hafta basketbol karşılaşması yayını nedeniyle planlanan bölümünü yayınlayamamıştı.

27 Şubat Cuma günü yaşanan bu değişiklik, dizinin sıkı takipçileri arasında büyük yankı uyandırmış ve sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmıştı.

İzleyiciler, yayınlanmayan 20 ve 21. bölümlerin art arda Perşembe ve Cuma günleri ekrana gelmesini talep ederken, gözler TRT’nin yayın akışına çevrilmişti.

Sevilen dizi bu akşam izleyiciyle buluşacak.

BU AKŞAM TEKRAR BÖLÜMÜ YAYINLANACAK

TRT1, 5 Mart Perşembe akşamı için yayın akışını güncelledi. Buna göre, Taşacak Bu Deniz bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Kanalın bu akşam ki yayın akışı ise şu şekilde:

13:55 - Vefa Sultan

15:30 - Kur'an'ın Mesajı

16:00 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 - Ramazan Sevinci

19:20 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Taşacak Bu Deniz-Tekrar

23:20 - Vefa Sultan

00:35 - Gönül Dağı

02:35 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:35 - Sahur Bereketi

06:05 - Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif