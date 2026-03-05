İzleyici tarafını seçti! İşte dünün en çok izleneni: Eşref Rüya mı, Yeraltı mı

Televizyon ekranlarında 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı yaşanan reyting yarışı sonuçlandı. Peki, hangi dizi, film ya da program rakiplerini geride bıraktı? İşte 4 Mart Çarşamba gününe ait güncel reyting sonuçları
4 Mart 2026 Çarşamba akşamı televizyon kanalları arasında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı.
Birbirinden iddialı diziler, yarışma programları, ana haber bültenleri ve eğlence yapımları izleyici karşısına çıktı.
Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi’nin (TİAK) açıkladığı resmi verilere göre 4 Mart tarihine ait reyting sonuçları netleşti.
İşte dünün en çok izlenen yapımları:
4 MART REYTİNG SONUÇLARI
Now Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisi, rakiplerini geride bırakarak tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti.
İkinci sırada ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi yer aldı.
TOTAL
AB
20+ABC1
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi