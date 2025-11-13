Bu akşam diziler yayınlanacak mı? Veliaht, Halef Köklerin Çağrısı…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olması, Türkiye’yi derin bir yasa boğdu.

Ülke genelinde büyük üzüntü yaratan olayın ardından, 12 Kasım Çarşamba günü televizyon kanalları da yayın akışlarını ulusal yas atmosferine uygun şekilde yeniden düzenledi.

Bu gelişme üzerine vatandaşlar, “Bu akşam diziler yayınlanacak mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Veliaht ve Halef Köklerin Çağrısı dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI?

NOW TV’nin yayın akışında Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü yer alırken, Show TV de Veliaht dizisinin yeni bölümünü izleyicilerle buluşturacak. Kanal yönetimlerinden, yayın akışlarında bir değişiklik yapıldığına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Dolayısıyla, herhangi bir son dakika değişikliği olmazsa Halef ve Veliaht dizilerinin planlandığı şekilde yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.