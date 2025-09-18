Bu akşam İnci Taneleri var mı, başladı mı? 18 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı...

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Sema Ergenekon gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri, yeni sezon için gün sayıyor.
Kanal D'de perşembe akşamlarına damga vuran dizi, izleyicilerin gündeminde.
Bu kapsamda; 18 Eylül Perşembe akşamı İnci Taneleri var mı, başlıyor mu merak ediliyor.
2 sezonu geride bırakan dizi için 3. sezon tarihi araştırılıyor.
Peki; İnci Taneleri 3. sezon ne zaman, bu akşam başlıyor mu? İşte yayın detayları...
BU AKŞAM İNCİ TANELERİ VAR MI (18 EYLÜL 2025)
İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı.
Dizinin 3. sezonun Ocak 2026'da başlayacağı iddiaları bulunsa da İnci Taneleri yeni sezonun tarihi netlik kazanmadı.