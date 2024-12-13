Bu cuma TV'de! İşte 13 Aralık 2024 yayın akışları...
Yağmur Dinç

TV yayın akışları, günlük olarak yenileniyor.

Televizyon izlemeyi sevenler ise kaçırmamak adına hangi yapımların yer aldığına göz atıyor.

Bu kapsamda, arama motorlarında en sık araştırılan konu "bugünkü yayın akışı" oluyor.

Kanal kanal açıklanan akışlar, 13 Aralık 2024 cuma için belli oldu.

Peki, bugün TV'de neler var? Yanıtı haberimizde...

ATV yayın akışı

07: 00 Kahvaltı Haberleri

08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Bir Gece Masalı

Kanal D yayın akışı

07:00 Uzak Şehir

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Erkenci Kuş

NOW TV yayın akışı

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 İnek Şaban

22.30 Gurbetçi Şaban

23.45 Orta Sayfa

TRT 1 yayın akışı

06.45 Hayallerinin Peşinde

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.50 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kara Ağaç Destanı

00.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Deha

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

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Yağmur Dinç
Editor