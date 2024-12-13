Bu cuma TV'de! İşte 13 Aralık 2024 yayın akışları...

TV yayın akışları, günlük olarak yenileniyor.
Televizyon izlemeyi sevenler ise kaçırmamak adına hangi yapımların yer aldığına göz atıyor.
Bu kapsamda, arama motorlarında en sık araştırılan konu "bugünkü yayın akışı" oluyor.
Kanal kanal açıklanan akışlar, 13 Aralık 2024 cuma için belli oldu.
Peki, bugün TV'de neler var? Yanıtı haberimizde...
ATV yayın akışı
07: 00 Kahvaltı Haberleri
08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Bir Gece Masalı
Kanal D yayın akışı
07:00 Uzak Şehir
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Erkenci Kuş
NOW TV yayın akışı
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 İnek Şaban
22.30 Gurbetçi Şaban
23.45 Orta Sayfa
TRT 1 yayın akışı
06.45 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.50 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kara Ağaç Destanı
00.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Deha
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler