Bugün TV'de: 25 Eylül 2025 yayın akışları belli oldu

25 Eylül Perşembe günü her kanalda birbirinden heyecanlı yapımlar yer alıyor; Diziler, filmler ve yarışma programları, izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte bugünkü TV yayın akışları...

Yayınlama Tarihi: 25.09.2025 09:08
TV karşısında olanlar kanallar arasında tur atarken, ekran karşısından ayrılmayanlar da var.

Bugün, televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.

Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor.

İşte, 25 Eylül 2025 TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Gün Ortası 

14:00 Aşk ve Gözyaşı 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 

Kanal D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Eşref Rüya

Star TV

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Çılgın İkili 3 

NOW TV

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

TV8

06:30 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

09:00 Gel Konuşalım 

13:15 MasterChef Türkiye 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 MasterChef Türkiye 

Show TV

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

TRT 1

09:20 Adını Sen Koy 

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 

13:15 Seksenler 

14:30 Mehmed: Fetihler Sultanı 

17:45 Lingo Türkiye 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine 

20:00 Cennetin Çocukları 

23:05 Mehmed: Fetihler Sultanı 

