Bugünkü (10 Nisan 2025) TV yayın akışları: Diziler, filmler, yarışmalar...

Yağmur Uçar

10 Nisan Perşembe günü TV'de neler var neler yok, izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

TV karşısına keyif yapacak olanlar, şimdiden arama motorlarına "bugünkü yapımlar" sorusunu yöneltiyor.

Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 10 Nisan 2025 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün





Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

22:00 Salur Kazan: Zoraki Kahraman

NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

TRT 1 yayın akışı

06:45 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse Bölüm 689

13:15 Seksenler

14:50 Teşkilat Bölüm 9

17:40 Lingo Türkiye Bölüm 252

19:00 İddiaların Aksine Bölüm 912

19:05 Ana Haber

19:45 Legia Varşova-Chelsea UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması

22:00 Tottenham-E. Frankfurt UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması

Show TV yayın akışı

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025