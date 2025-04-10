Bugünkü (10 Nisan 2025) TV yayın akışları: Diziler, filmler, yarışmalar...

10 Nisan Perşembe günü TV'de neler var neler yok, izleyicilerin gündeminde yer alıyor.
TV karşısına keyif yapacak olanlar, şimdiden arama motorlarına "bugünkü yapımlar" sorusunu yöneltiyor.
Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 10 Nisan 2025 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
Star TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
22:00 Salur Kazan: Zoraki Kahraman
NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
TRT 1 yayın akışı
06:45 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse Bölüm 689
13:15 Seksenler
14:50 Teşkilat Bölüm 9
17:40 Lingo Türkiye Bölüm 252
19:00 İddiaların Aksine Bölüm 912
19:05 Ana Haber
19:45 Legia Varşova-Chelsea UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması
22:00 Tottenham-E. Frankfurt UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması
Show TV yayın akışı
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025