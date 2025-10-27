Bugünkü TV akışı: Kanallarda 27 Ekim Pazartesi 2025...

- Bugün televizyon ekranlarında prime time dizileri ve yarışmaları ile gündüz kuşağı programları izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
- 27 Ekim 2025 Pazartesi günü için belirlenen yayın akışında, her kanalın farklı zaman dilimlerinde sunduğu içerikler dikkat çekiyor.
- Haber programları, diziler, yarışmalar ve film gösterimleri izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor.
Pazartesi günü ekranlarda yeni bir reyting yarışı başlıyor.
Prime time kuşağında yer alan diziler ve yarışmalar kadar, gündüz kuşağında yayınlanan programlar da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Akşam saatlerindeki yayınlar izleyicileri pürdikkat ekrana odaklıyor.
"Bugün TV'de neler var" sorusu yanıt buldu.
İşte 27 Ekim 2025 Pazartesi gününün güncel TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da Yaşam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
Star TV
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok
NOW TV
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Ben Onun Annesiyim
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Ben Onun Annesiyim
22:45 Kıskanmak
TV8
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
Show TV
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları