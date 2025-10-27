Abone ol: Google News

Bugünkü TV akışı: Kanallarda 27 Ekim Pazartesi 2025...

Televizyon karşısına geçmeden önce bugün neler yayınlanacağına göz atanlar için kanal kanal akışları derledik. İşte, 27 Ekim 2025 Pazartesi TV yayın akışları...

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 09:03
  • Bugün televizyon ekranlarında prime time dizileri ve yarışmaları ile gündüz kuşağı programları izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
  • 27 Ekim 2025 Pazartesi günü için belirlenen yayın akışında, her kanalın farklı zaman dilimlerinde sunduğu içerikler dikkat çekiyor.
  • Haber programları, diziler, yarışmalar ve film gösterimleri izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor.

Pazartesi günü ekranlarda yeni bir reyting yarışı başlıyor.

Prime time kuşağında yer alan diziler ve yarışmalar kadar, gündüz kuşağında yayınlanan programlar da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Akşam saatlerindeki yayınlar izleyicileri pürdikkat ekrana odaklıyor.

"Bugün TV'de neler var" sorusu yanıt buldu.

İşte 27 Ekim 2025 Pazartesi gününün güncel TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da Yaşam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aynadaki Yabancı

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

Star TV

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Ben Onun Annesiyim

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Ben Onun Annesiyim

22:45 Kıskanmak

TV8

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

12:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

Show TV

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Cennetin Çocukları

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

