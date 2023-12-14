Büşra Pekin annesini paylaştı, gören hayran kaldı "Kızını gölgede bırakır" Dilberay filmindeki performansıyla gönüllerde taht kuran Büşra Pekin, sosyal medya hesabından annesini paylaştı. Annesinin güzelliği takipçilerini büyüledi.

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Oyuncu Büşra Pekin, son dönemde sadece rol aldığı projelerle değil, aynı zamanda yaşadığı değişimle de gündemden düşmüyor.

Dilberay filmindeki performansıyla beğeni toplayan Pekin, çekimlerin ardından katıldığı sıkı bir diyete başlayarak kilo vermesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak değişim bununla sınırlı kalmadı.

Pekin, estetik operasyonları sonucu adeta bambaşka biri haline geldi. Ünlü oyuncunun değişimi uzun süre konuşuldu.

Son olarak ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından annesini paylaştı “Güzel haber aldık bugün” notunu düştü.

Annesi güzelliğiyle mest etti

Büşra Pekin'in annesi yaşına rağmen güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcılarından güzel yorumlar geldi.