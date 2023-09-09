Büyük aşk bitti mi? İrem Derici'den şaşırtan açıklama: 'Kimse komplo teorilerine girmesin' Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile ayrıldıklarını açıkladı. Ünlü çiftin ayrılık haberi sosyal medyanın gündemine oturdu.

ensonhaber.com

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan İrem Derici herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici bir süredir aşk yaşadığı eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile ayrıldıklarını açıkladı.

Özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alan İrem Derici ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

İrem Derici ve Atakan Işıktutan'ın ayrılık haberi sosyal medyaya bomba gibi düştü.

İrem Derici yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin. 8 ay muhteşem birşey yaşadık Atakan'la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına. Bana hiç yaşamadığım bir sevgi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim, iyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam.."

İrem Derici ayrılık paylaşımının ardından Atakan Işıktutan ile sosyal medya hesabında bulunan tüm fotoğraflarını sildi.