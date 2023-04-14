Camdaki Kız 75. bölüm fragmanı yayınlandı! Hayri diğer yüzünü gösterdi "Sen benimsin!" Her perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinden beklenen fragman geldi. Bütün gerçekler ortaya çıkmasına rağmen Nalan'ın peşini bırakmayan Hayri, bu kez "pes" dedirtti. İşte Camdaki Kız 75. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor. Dizinin son bölümünde bunca zamandır Hayri’yle ilgili hiçbir şeyden haberi olmayan Nalan, Hayri’nin gerçek yüzünü öğreniyor. Hayri’nin gerçek hayatını öğrenen Nalan, Hayri’den kurtulamıyor. Nalan’ın peşini bir türlü bırakmıyor. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Hayri, Nalan’ın kolundan tutarak “Sen benimsin” dedi. Billur ise Nalan’a resti çekti. Hayri’nin bir türlü Nalan’ın peşini bırakmadığını anlayan Billur, “Ya Hayri, ya ben” dedi. Peki Nalan bu durumda ne yapacak? İşte yeni bölüm fragmanı…