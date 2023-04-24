Camdaki Kız 76. bölüm 2. fragmanı: Yeni bölümde dengeler değişiyor! "Ben Nalan'ın babasıyım!" Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinden yeni fragman geldi. Dizinin yeni bölümünde dengeler değişecek. Hayri'nin zorlaması sonucunda Nalan, babasını öğreniyor. İşte Camdaki Kız 76. bölüm 2. fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Nadim Güç, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Arslan kaleme alıyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Hayri, Nalan ile birlikte olmak için ısrarına devam ediyor. Reyting rekorları kıran diziden yeni fragman geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Sedat, Nalan'ın peşinde kimin olduğunu öğrenmekte ısrarcı. Hayri, Nalan'ın babasının kim olduğunu sorması üzerine gerçek ortaya çıkıyor. Nalan, konuşmalara şahit oluyor. İşte yeni bölüm fragmanı...