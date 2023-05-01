Camdaki Kız 77. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, Hayri'yi gözden çıkarıyor... Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'dan yeni fragman geldi. Fragmanda Türkan ve Nalan'ın yakınlaşması, Hayri'yi şaşkına çevirdi. Nalan'ın sonraki adımı ise izleyicileri şoke edecek. İşte Camdaki Kız 77. bölüm 2. fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Nadim Güç, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Arslan kaleme alıyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Dizinin son bölümünde Metin ve Hayri konuşurken Nalan onları duymuş, gerçek babasının Metin olduğunu öğrenmişti.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Nalan, Türkan'a çok yalnız olduğunu söylüyor ve dertleşiyor. Hayri bu durumu sindirebilecek mi?

Diğer yandan Gülcihan için yolun sonu geliyor. Pek fazla vakti kalmayan Gülcihan, aile bireyleriyle vedalaşıyor. Son sahnede ise Rafet yıkılıyor. İşte yeni bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 77. bölüm 2. fragmanı