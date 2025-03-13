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Haber Merkezi

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programı ilginç olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Yılmaz'ın bugünkü programında ise gergin anlar yaşandı.

Programa katılan öğretmen Güler Hanım, kendisinden yaşça küçük Taner isimli otobüs şoförüne aşık olduğunu ve ilişki yaşamaya başladıklarını anlattı

Zaman içinde Taner'e büyük miktarda parasını kaptırdığını ve daha kötüsü de Taner’in evli olduğunu öğrendiğini söyledi.

Güler Hanım, Zeliha Hanım ve Taner'in canlı yayında yüzleşmesi ise olay yarattı.

"BENİ TAKINTI YAPMIŞ"

Güler, Taner’in 1 milyon 200 bin lirasını aldığını ve paralarını geri vermesini istediğini söylerken, Taner de “Paraları kendi isteğiyle verdi. Güler beni takıntı yapmış” sözlerini kullandı.

"GÜLER'İ HİÇ SEVMEDİM"

Diğer yandan Taner “Güler’i hiç sevmedim” dedi.

Didem Arslan Yılmaz’ın “Yanağını öptüğün fotoğrafın var” sözüne ise “Öptüğüm fotoğraftan ne olacak?” dedi.

"ZELİHA BENİ AFFET"

Daha sonra eşi Zeliha ile karşı karşıya gelen Taner "Beni affet" dedi.

Didem Arslan Yılmaz, bunun üzerine Taner ve Zeliha’nın yüzleşmesinin ardından izleyicilere “Sizce Zeliha, Taner’i affetmeli mi?” diye sordu.