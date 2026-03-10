Celal Karatüre'den "ücret" açıklaması: İddialara yanıt verdi

"Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi ile 7'den 70'e herkese ismini duyuran Celal Karatüre, gündemin fenomen isimlerinden.

Karatüre, Ramazan ayında büyük bir ilgi gördüğü gibi iftar yemeklerine de davet ediliyor.

Hakkındaki bir iddia ise sosyal medyanın gündemine geldi.

Karatüre'nin yardım amaçlı bir iftar yemeğine davet edildiği, bu programdan 300 bin TL istediği öne sürüldü.

Ayrıca tanıtım amaçlı programlardan ise 500 bin TL talep ettiği iddia edildi.

İDDİALARA SERT YANIT

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Celal Karatüre, söz konusu haber ve iddiaları "tamamen asılsız, gerçek dışı ve iftiradan ibarettir" şeklinde niteledi.

Hiçbir kurum veya organizasyondan bu şekilde bir ücret almadıklarını belirten Karatüre, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür yalan ve mesnetsiz haberleri kesin bir dille reddediyoruz" dedi.

Karatüre söz konusu iddiaları yargıya taşıyacaklarını da bildirdi.