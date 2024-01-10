Cem Yılmaz sahnelere dönüyor! 9 dakikada 21.5 milyon hasılat...

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından "CMXXIV" adını verdiği tek kişilik stand-up gösterisiyle sahnelere dönmeye hazırlanıyor.
Cem Yılmaz’ın "CMXXIV" isimli stand-up gösterisi, 7 Şubat tarihinden itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.
Son olarak "Diamond Elite Platinum Plus" adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz’ın yeni gösterisinin biletleri bugün satışa çıktı.
9 dakikada tükendi
Cem Yılmaz'ın, 495 TL ile 4400 TL arasında değişen Şubat ayındaki 5 gösterinin biletleri satışa çıktıktan 9 dakika sonra tükendi.
Satılan biletlerden 21.5 milyon TL hasılat elde edildi.