Cennet Mahallesi’nin minibüsçü Rüstem’iydi! İşte son hali... Bir dönemin sevilen dizisi Cennet Mahallesi'nde Pembe'nin peşinden koşan minibüsçü Rüstem karakteri, herkesin hafızasında yer edinmişti. Ünlü oyuncu Melih Çardak, son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol aldı. İşte son hali...

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Eski zamanların efsane dizisi Cennet Mahallesi, 2004-2007 yılları arasında ekranlara renk katarak izleyicileri büyülemişti.

Bu unutulmaz yapımın kadrosunda yer alan isimler arasında Müjdat Gezen, Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi ünlü oyuncular bulunuyordu.

Dizide Melek Baykal'ın canlandırdığı Pembe karakterine takıntılı olan minibüsçü Rüstem'i canlandıran isim ise Melih Çardak'tı.

Çardak, bu karakterle izleyicilerin gönlünde taht kurarak, Cennet Mahallesi'nin vazgeçilmez simalarından biri olmuştu.

Çardak, Cennet Mahallesi'nin ardından Karadayı, Kadın, Geniş Aile gibi sevilen dizilerde de izleyicilerle buluştu.

Son olarak ATV’nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman’la izleyici karşısına çıktı. İşte dizideki rolü ve son hali...

Kuruluş Osman'ın Tacettin Noyan'ıydı!

Melih Çardak, Kuruluş Osman dizisinde Tacettin Noyan karakterine hayat veriyordu. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Osman Bey, Tacettin Noyan'ın kellesini aldı.

Oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Çardak, dizideki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Melih Çardak kimdir?

Oyunculuk, dans, ve koreografi dünyasının özgün ismi Melih Çardak, 1959 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açtı.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra, sanat dünyasına adım atan Çardak, 1978-1985 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare ve Levent Kırca tiyatrolarında, ardından 1987-1990 yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu, dansçı ve koreograf olarak büyük bir başarıyla görev aldı.

1990-1998 yılları arasında koreografi ve film çalışmalarıyla adından söz ettiren sanatçı, bu dönemde birçok önemli projeye imza attı.

1997 yılında "Eşkiya" filmiyle Sinema Yazarları Derneği tarafından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Melih Çardak, oyunculuk kariyerindeki başarılarına bu ödülü ekledi.

1980 yılından itibaren Renkli Dünya, Geniş Aile, Keşanlı Ali Destanı, Karadayı, Milat, Kadın, Halka, Kalp Yarası gibi birçok film ve dizide önemli roller üstlenen Çardak, 2017 yılında Kadın dizisinde Hikmet, 2018'de Halka dizisinde Tamirci karakterini, 2021 yılında ise Kalp Yarası dizisinde Sadık karakterini canlandırdı. Çardak, seyirciyi ekran başına kilitleyen bu rolleriyle adından sıkça söz ettirdi.