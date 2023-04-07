Çin'den korkunç görüntüler geldi! Yeni bir hastalık mı başlıyor? Balıkları canlı canlı... Koronavirüs salgını sonrası Çin'den gelen her habere dikkat kesiliyoruz. Çin, yeme alışkanlıkları ile dünyayı krize sojkmaya ise devam ediyor. Bu defa canlı canlı balıkların paketlendiği ve satıldığı görüldü. Bu görüntüler karşısında herkes şoke oldu.

2020 yılında Çin'den yayılan koronavirüs nedeniyle, tüm dünya zor günler yaşadı ve kapanmaya gitti. Çin'den yayılan bu virüs sonrası ise ülkeye karşı yargılar oluşmaya başladı. Çinlilerin yeme - içme düzenleri, mercek altına alındı. Ancak Çin'den gelen görüntüler değişmiyor. Tüm dünyaya aykırı olarak beslenen Çin, bu sefer yeni bir görüntüyle herkesi şoke etti. Canlı balık satışı Çin'den gelen yeni görüntü, sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Görüntülerde, balıkların canlı canlı satışa sunulduğu görüldü. Bir poşet içerisinde yer alan suda görülen balıkların satılması, sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.