Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor! Uzman astrolog o tarihe dikkat çekti...

Koronavirüs salgınındna kurtulan dünya, yeni bir virüs ile karşı karşıya kalmış durumda...
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor.
İngiltere'de bununla ilgili uyarılar yapılırken Uzman Astrolog Filiz İnsel, sosyal medyadan konuya dair günler öncesinden uyarı yaptı.
Daha önce Ensonhaber'e özel içerikler hazırlanayan İnsel, gökyüzündeki bazı olayların virüse sebbeiyet verececeğini söyledi.
"Dikkat etmek lazım" dedi...
Astrolog Filiz İnsel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
13 Ağustos’ta Venüs güneş ile alt kavuşum yaşıyor olacak. Entrikayı, yalanı dolanı, iftirayı ve yasak şeyleri geçtim... Salgın hastalıklara dikkat etmek lazım.
Eris'in belirtileri
Boğaz ağrısı
Burun akması
Burun tıkanıklığı
Hapşırma
Kuru öksürük
Baş ağrısı
Islak öksürük
Boğuk ses
Kas ağrıları
Değişik koku alma