Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor! Uzman astrolog o tarihe dikkat çekti... İngiltere'de, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu. Uzman Astrolog Filiz İnsel ise Ağustos ayının o tarihini açıklayarak, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgınındna kurtulan dünya, yeni bir virüs ile karşı karşıya kalmış durumda... İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor. İngiltere'de bununla ilgili uyarılar yapılırken Uzman Astrolog Filiz İnsel, sosyal medyadan konuya dair günler öncesinden uyarı yaptı. Daha önce Ensonhaber'e özel içerikler hazırlanayan İnsel, gökyüzündeki bazı olayların virüse sebbeiyet verececeğini söyledi. "Dikkat etmek lazım" dedi... Astrolog Filiz İnsel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 13 Ağustos’ta Venüs güneş ile alt kavuşum yaşıyor olacak. Entrikayı, yalanı dolanı, iftirayı ve yasak şeyleri geçtim... Salgın hastalıklara dikkat etmek lazım. Eris'in belirtileri Boğaz ağrısı Burun akması Burun tıkanıklığı Hapşırma Kuru öksürük Baş ağrısı Islak öksürük Boğuk ses Kas ağrıları Değişik koku alma