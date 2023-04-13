Demet Özdemir-Oğuzhan Koç boşanıyor mu, neden? AÇIKLADILAR... Görkemli bir düğünle evlenilen ve günlerce magazine konu olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden kötü haber geldi. İkili, evliliklerini bitirme kararı aldı. Çiftin sevenleri ise nedenini merak etti. Peki, Demet Özdemir-Oğuzhan Koç boşanacak mı, neden? İşte açıklamaları...

2017 yılında 3 Adam programına konuk olan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile orada tanıştı.

Enerjileri tutan Özdemir ve Koç, arkadaşlık ilişkilerini öteye taşıyarak sevgili oldu.

Bir ayrılıp bir barışan ünlü çift, geçtiğimiz yaz evlilik kararı alarak görkemli bir düğün yaptı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un birliktelik süreci magazinden ilgiyle takip edilirken, çiftin evliliğinde kara bulutlar göründü.

İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Demet Özdemir'in evi terk ettiği iddia edilmişti.

Demet Özdemir, evliliğindeki krizi kabul ederek "Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum.

Özdemir’in Koç’un başrolünde yer aldığı "Özür Dilerim" filminin galasına katılmaması ise ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

Boşanma haberleriyle bir süredir magazin gündeminde yer alan ikili, sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla, iddiaları doğruladı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un sevenleri, ayrılık sebeplerini merak etti.

Peki, Demet Özdemir-Oğuzhan Koç boşanacak mı? Neden boşanıyorlar? İşte yaptıkları açıklamalar...

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç boşanma açıklaması

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den ayrı ayrı aynı paylaşım geldi.

Sosyal medyada yaptıkları açıklamada "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" denildi.

28 Ağustos'ta dünya evine giren çift, 8 aylık evliliklerini bitirme kararı aldı.